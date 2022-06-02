Автобус задымился на юго-западе Москвы

На Профсоюзной прямо на ходу задымился автобус. В Мосгортрансе заявили, что машину уже сняли с линии.

Предварительная причина – неисправность турбины двигателя. Обошлось без пострадавших. Подробнее разбираться в ситуации будет спецкомиссия с участием производителя техники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.