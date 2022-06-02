Число пострадавших при взрыве газа в Мытищах увеличилось до четырех

Число пострадавших при ЧП в Мытищах увеличилось до четырех. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По их данным, в больницу отвезли троих взрослых и ребенка 2020 года рождения. Погибла женщина 32-х лет.

Взрыв произошел накануне в квартире дома на улице Мира. Обрушилась межквартирная перегородка, взрывной волной выбило стекла и оконные раны. Несущие конструкции не пострадали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

