Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в Китае

Сотни сотрудников спецслужб направил Пекин в китайскую провинцию Сычуань, где произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 балла.

По Центральному телевидению Китая говорят о четырех погибших и 14 пострадавших. Больше всего досталось городу Яань. Там проживают около полутора миллионов человек.

Именно там и в прилегающих районах ведут поисково-спасательные работы. Власти не исключают, что число жертв землетрясения может вырасти. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

