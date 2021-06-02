Несколько взрывных устройств обнаружили в квартире на востоке столицы

Столичные правоохранители обнаружили и изъяли несколько взрывных устройств из квартиры на востоке Москвы. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В квартире на улице Саянской правоохранители обнаружили четыре предмета, предположительно, являющихся самодельными взрывными устройствами", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время все изъятые предметы направлены на экспертизу.

В целях безопасности при проведении осмотра квартиры были эвакуированы 70 жителей подъезда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.