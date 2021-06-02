В Перове загорелся банный комплекс

Пожарные, полиция и скорая работают на месте пожара в Перове. Там загорелся банный комплекс. Об этом сообщили телезрители.

По словам очевидцев, было много дыма, сейчас же видимость немного восстановилась. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.