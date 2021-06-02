Стала известна причина конфликта на Марксистской, который закончился стрельбой

Появилось новое видео с места перестрелки на Марксистской улице. Оказывается, что пистолет был не один, а конфликт между участниками перестрелки произошел не в кафе, а в обменном пункте.

СМИ пишут, что один из мужчин пришел обменять валюту, а получил банкноты, которые не показались ему настоящими. Очевидцы говорят, что выстрелов было 6 или 7.

Вооруженные люди оказались даже в подземном пешеходном переходе. По официальным данным, пострадавших нет, но в Сети пишут, что одного из участников ссоры подстрелили из травматического оружия.

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