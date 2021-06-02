Бойцы СОБРа поймали мошенников, обманывающих пенсионеров

В Москве с воздуха задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров. Кадры спецоперации с участием СОБРа выложили представители московского МВД.

В квартиру подозреваемых бойцы СОБРа попали через окна и балкон. По версии следствия, мошенники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками разных ведомств. Уверяли, что за некачественные товары положена компенсация. Однако получить ее можно только после внесения страхового взноса.

Пострадавшие переводили деньги и после этого никто с ними не связывался. Обыски прошли по нескольким адресам. Задержаны две женщины и мужчина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.