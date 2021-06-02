Очевидцы сообщили о пожаре в "Перовских банях"

Очевидцы сообщили, что горят "Перовские бани". Возгорание произошло на 3-й улице Перова Поля. Улицу заволокло дымом, практически ничего не видно.

Телезритель говорит, что на месте работают пожарные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.