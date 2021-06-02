Стрельба произошла в Таганском районе столицы

Очевидцы сообщили, что в Таганском районе столицы на улице Марксистской произошла стрельба. В полиции рассказали, что в конфликте участвовали три человека.

Конфликт у них случился в кафе, участники вышли на улицу и один из них достал травматический пистолет.

Как сообщили в полиции, пострадавших нет. Однако очевидцы утверждают, что одного из мужчин увезли в больницу, его ранили в руку и ногу. Остальные сейчас находятся в отделении полиции, дают объяснения.Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.