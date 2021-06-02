Мужчина до потери сознания избил девушку в Смоленске. Жуткие кадры нападения запечатлела уличная камера.

На видео прохожий с размаху бьет девушку кулаком по лицу, она падает на асфальт и он уходит. Однако мужчина быстро возвращается, оттаскивает свою жертву за угол и продолжает избивать. Девушка без сознания пролежала на улице до утра. Сейчас она в реанимации.

Позднее выяснилось, что у агрессора есть психическое расстройство и он уже нападал на женщин. Пострадавшие писали заявления и мужчину отправляли на принудительное лечение. В полиции заявили, что задержали нападавшего, он сейчас в изоляторе.

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