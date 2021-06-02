Оппозиционный журналист Роман Протасевич заявил, что его подставили. В Белоруссии опубликовали новый фрагмент его допроса. Государственный телеканал ОНТ показал пока только 13-секундный ролик. Сюжет с более полным материалом обещают выдать чуть позже.

23 мая бывшего главного редактора запрещенного в Белоруссии Telegram-канала Nexta задержали в Минске. Роман Протасевич летел из Афин в Вильнюс, но самолет посадили в белорусской столице из-за сообщения о "минировании".

Вместе с Протасевичем спецслужбы задержали гражданку России Софью Сапегу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.