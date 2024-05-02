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02 мая, 23:45

Происшествия

Второй вертолет присоединился к тушению пожара на востоке Москвы

Второй вертолет присоединился к тушению пожара на востоке Москвы

Спасатели продолжают тушить пожар в здании на востоке Москвы

Вертолет присоединился к тушению пожара в промзоне на востоке столицы

Площадь пожара на востоке Москвы достигла 2,5 тыс квадратных метров

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Второй вертолет присоединился к тушению огня в промзоне на улице Буракова в Москве – происходит сброс воды. В горящем здании часть помещений сдается в аренду. Там также есть компании, в том числе работающие с горючими материалами.

По данным МЧС, в здании обрушились перекрытия между этажами и кровля. Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоена вторая степень сложности из пяти возможных. На месте также работают 120 спасателей и 35 единиц спецтехники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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