Второй вертолет присоединился к тушению пожара на востоке Москвы

Второй вертолет присоединился к тушению огня в промзоне на улице Буракова в Москве – происходит сброс воды. В горящем здании часть помещений сдается в аренду. Там также есть компании, в том числе работающие с горючими материалами.

По данным МЧС, в здании обрушились перекрытия между этажами и кровля. Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоена вторая степень сложности из пяти возможных. На месте также работают 120 спасателей и 35 единиц спецтехники.

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