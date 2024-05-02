Новости мира: грузовик въехал в толпу детей в Киргизии

Грузовик с мороженым сорвался с горы и въехал в толпу детей на празднике на юге Киргизии. Водителя в кабине не было. Предположительно, он забыл поставить припаркованную машину на ручной тормоз. В результате ЧП пострадали 29 детей, 18 из них отвезли в больницы, трое находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем число задержанных во время протестов в американских университетах выросло до 1 700 человек. Об этом сообщают местные СМИ. 1 мая полиция Лос-Анджелеса вошла в лагерь протестующих в Калифорнийском университете. Также поддерживающих Палестину активистов задержали в Фордхемском университете и университетах штатов Техас и Нью-Йорк.

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