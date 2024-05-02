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Новости

02 мая, 10:30

Происшествия

Новости мира: в Одессе вспоминают погибших при пожаре 2 мая 2014

Новости мира: в Одессе вспоминают погибших при пожаре 2 мая 2014

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2 мая в Одессе вспоминают жертв пожара, который произошел 10 лет назад в Доме профсоюзов. Тогда активисты "Антимайдана" укрылись в здании, а радикально настроенные сторонники госпереворота его подожгли. В огне погибли 48 человек, еще более 250 пострадали. Расследованием событий занималось МВД Украины, но, как говорят эксперты, в произошедшем обвинили самих жертв, а настоящих виновников ЧП оправдали. По словам лидера движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, план массового убийства противников госпереворота разработали в Киеве. К нему причастны главы силовых ведомств и олигарх Игорь Коломойский.

Тем временем в США умер еще один информатор, сообщавший о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Речь идет о 45-летнем Джошуа Дине. Раньше он был аудитором качества в компании, которая поставляла комплектующие производителю самолетов. СМИ называют его одним из тех, кто рассказал, что в компании Boeing предпочитают не замечать производственные дефекты у 737-й модели. Известно, что мужчина вел здоровый образ жизни. Две недели назад он пожаловался на проблемы с дыханием, а потом у него отказали органы. Ранее в марте в Южной Каролине был найден мертвым бывший работник Boeing, который также сообщал о нарушениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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