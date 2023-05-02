02 мая, 23:45Происшествия
Новости часа: железнодорожное полотно в Брянской области повредило взрывное устройство
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной повреждения железнодорожного полотна в Брянской области стало взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Движение на МКАД в районе развязки с Бусиновским проездом затруднено из-за ДТП, сообщает столичный Дептранс.
Россия готова к продолжению диалога в рамках химических конвенций ООН, сообщается на сайте дипмиссии РФ.