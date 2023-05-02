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02 мая, 23:45

Происшествия

Новости часа: железнодорожное полотно в Брянской области повредило взрывное устройство

Новости часа: железнодорожное полотно в Брянской области повредило взрывное устройство

В Балашихе произошел пожар

Новости часа: в Брянской области произошел сход 20 грузовых вагонов

Появилось видео из Брянской области, где сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов

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Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва ж/д полотна

Локомотив и вагоны грузового поезда сошли в рельсов в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной повреждения железнодорожного полотна в Брянской области стало взрывное устройство, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Движение на МКАД в районе развязки с Бусиновским проездом затруднено из-за ДТП, сообщает столичный Дептранс.

Россия готова к продолжению диалога в рамках химических конвенций ООН, сообщается на сайте дипмиссии РФ.

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происшествиярегионыполитикавидеоМаксим Селиков
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