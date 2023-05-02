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02 мая, 21:45

Происшествия

Появилось видео из Брянской области, где сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов

Появилось видео из Брянской области, где сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов

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Появилось видео из Брянской области, где сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов. Причиной повреждения железнодорожного полотна стало взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Однако в результате ЧП возгорания не было и никто не пострадал. Один участок путей уже закрыли, а движение поездов приостановлено. На месте сейчас работают городские пожарные расчеты. Кроме того, туда направили пожарный, а также два восстановительных поезда. Для координации работы в РЖД уже создан оперативный штаб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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