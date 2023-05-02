Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму, его уже доставили в больницу. Угрозы для жизни спортсмена нет, сообщили представители клуба.

На защитника напали вечером 1 мая около ресторана на Большой Никитской улице. На кадрах видно, как произошло нападение на спортсмена – ему нанесли несколько ударов, а затем неизвестные разбежались.

По словам очевидцев, после удара Швед упал на асфальт, у него из уха пошла кровь. Кто и по какой причине избил спортсмена, пока неизвестно.

В пресс-службе клуба сообщили, что Алексей Швед не сможет принять участие в ближайших матчах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.