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Происшествия

Новости часа: более 200 россиян и граждан СНГ прибыли из Судана в Москву

Новости часа: более 200 россиян и граждан СНГ прибыли из Судана в Москву

Глава Крыма заявил, что возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе

Более 200 россиян и граждан СНГ эвакуировали в Москву из Судана

Полиция арестовала мужчину, который спрыгнул на рельсы в столичном метро, чтобы покурить

МЧС РФ показало кадры тушения пожаров в Курганской области

Каршеринговый автомобиль утопили в подмосковском пруду

Минобороны РФ сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек

Около 100 автомобилей столкнулись на шоссе в США

Железнодорожное движение восстановили после схода поезда в Брянской области

Уголовное дело возбудили после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Судана, прибыли в Москву. Об эвакуированных рассказали в Минобороны РФ.

Павильоны "Здоровая Москва" вновь откроют в московских парках в мае. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Капитальный ремонт Краснопресненской набережной завершили в столице. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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