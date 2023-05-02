Новости часа: более 200 россиян и граждан СНГ прибыли из Судана в Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Судана, прибыли в Москву. Об эвакуированных рассказали в Минобороны РФ.

Павильоны "Здоровая Москва" вновь откроют в московских парках в мае. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Капитальный ремонт Краснопресненской набережной завершили в столице. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.