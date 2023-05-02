Минобороны РФ сообщило об эвакуации из Судана более 200 человек

Российское посольство эвакуировало из Судана более 200 человек. Об этом сообщили в Минобороны.

Оттуда вывезли сотрудников российской дипмиссии, граждан России, стран СНГ и ряда других государств. Для этого использовали четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации. Как сообщили агентства, самолеты уже долетели до Каира. После дозаправки они продолжили полет до Москвы.

В Судане с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования и регулярной армией. По данным Минздрава страны, число погибших возросло до 600. Более четырех тысяч человек ранены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.