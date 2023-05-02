Железнодорожное движение восстановили после схода поезда в Брянской области

Движение поездов на перегоне в Брянской области, где с рельсов сошли несколько вагонов, восстановлено. Последствия аварии с грузовым составом устранены. В причинах разбираются следователи.

1 мая поезд из Белоруссии с нефтепродуктами и пиломатериалами направлялся из Гомеля в Брянск. Предполагается, что на одном из перегонов сработало взрывное устройство. Предварительно, его мощность составила не менее 200 граммов в тротиловом эквиваленте. После взрыва несколько вагонов опрокинулись, начался пожар. Пострадавших нет.

Как сообщили некоторые информагентства, в регионе разыскивают двух диверсантов. Их засняли камеры наблюдения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.