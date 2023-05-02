Уголовное дело возбудили после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти

Уголовное дело о диверсии возбудили в Ленинградской области после подрыва опоры линии электропередачи в Гатчинском районе. Сработало только одно взрывное устройство, второе удалось обезвредить специалистам. Об этом сообщили власти региона.

По словам губернатора Александра Дрозденко, электроснабжение не нарушено. В данный момент материалами с места ЧП занимаются эксперты. Как рассказали в ФСБ, обезвреженное взрывное устройство имело электронный блок управления.

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