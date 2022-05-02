В больнице рассказали о состоянии выпавших из окна в Ногинске детей

Состояние детей, выпавших из окна шестого этажа в Ногинске, стабильное. Об этом сообщили РИА Новости в Ногинской центральной районной больнице.

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила, что семья, в которой воспитываются дети благополучная, на учетах не состоит. По данным ведомства, отец детей вышел из квартиры на 10 минут. В этот момент случилось происшествие.

