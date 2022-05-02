Двое детей выпали из окна шестого этажа в Ногинске. Двухгодовалый и трехлетний мальчики были дома одни. В это время их мать была на работе, а отец вышел в магазин.

Мальчиков поймали прохожие. Детей госпитализировали. У младшего диагностировали сотрясение мозга, старший отделался ушибами и ссадинами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

