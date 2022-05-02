Движение по Киевскому шоссе в Москве ограничено из-за ДТП

Движение ограничено на Киевском шоссе у аэропорта Внуково из-за столкновения двух машин.

Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче в Туле.

В США из-за опасений инцидентов акция в честь ветеранов ВОВ пройдет виртуально.

