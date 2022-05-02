Дачников предупредили об опасности поджога старой травы. По данным экологов, каждый такой пожар становится угрозой и для людей, и для существующих экосистем.

Подробнее о том, какие последствия могут быть у неосторожного обращения с огнем – в эфире телеканала Москва 24.