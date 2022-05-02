Мост под Курском, поврежденный в результате диверсии, планируют восстановить к 4 мая. Речь об участке железной дороги Суджа – Сосновый Бор. Часть конструкций рухнула в воскресенье, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил дело по факту теракта.

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