В Курской области начали восстанавливать мост, пострадавший в результате диверсии. Речь об участке железной дороги Суджа – Сосновый Бор. На место прибыл ремонтный поезд из Курска. В работах задействуют примерно 100 сотрудников. Сначала демонтируют поврежденное полотно и другие элементы. После приступят к установке опор и пролетного строения. Ремонтировать будут круглосуточно. На движение поездов это никак не повлияет.

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