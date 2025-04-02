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Новости

Новости

02 апреля, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

Автобус и несколько машин столкнулись на западе Москвы

Новости мира: контактную группу по военным поставкам на Украину созовут в НАТО 11 апреля

Следователи ищут продавца опасной пиротехники в Истре

Массовая авария произошла на внешней стороне 18-го километра МКАД

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Один ребенок находится в больнице после после взрыва петарды в школе в Истре

Автобус, такси и машина каршеринга столкнулись на Родниковой улице, в связи с чем там для движения временно недоступны две полосы. По предварительной информации, водитель одного из легковых автомобилей не справился с управлением и допустил столкновение с другим, который в свою очередь задел автобус.

Более десяти сантиметров снега может выпасть в столице 6–8 апреля. Тем временем нейросеть DeepSeek на основе данных семи сервисов сообщила, что днем в субботу, 5 апреля, вероятность снега совсем небольшая, а вечером она составит уже 30%.

Станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" Троицкой линии планируют открыть в столице в этом году. Как рассказал Сергей Собянин, все они будут цифровыми. Помимо этого, на Замоскворецкой линии могут появиться более 200 вагонов "Москва-2024".

К 2030 году в Москве должны появиться кластеры "Космос" и "Нанотех", следует из опубликованного на сайте Кремля списка поручений по итогам заседания попечительского совета МГУ. Ответственным за новый проект назначен Собянин. Кроме этого, правительство России, МГУ и власти Москвы должны подготовить проект по развитию всей инфраструктуры вуза.

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