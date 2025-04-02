Новости мира: Судан восстановил контроль над аэропортом Хартума

В Судане опубликованы кадры разрушенного международного аэропорта Хартума, пострадавшего во время боевых действий между правительственной армией и военизированными формированиями. В результате атак уничтожены более 30 самолетов, однако суданская армия сообщила о восстановлении контроля над аэропортом и столицей страны. Это событие стало важным шагом в стабилизации ситуации.

В Сенате США демократ Кори Букер выступил с исторической речью, продолжавшейся 25 часов. Он критиковал политику президента Дональда Трампа, побив рекорд по самой длинной речи в истории Сената. Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году сенатором Стромом Турмондом, который выступал 24 часа 18 минут, добиваясь принятия Закона о гражданских правах.

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