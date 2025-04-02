Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 14:15

Происшествия

Один ребенок находится в больнице после после взрыва петарды в школе в Истре

Один ребенок находится в больнице после после взрыва петарды в школе в Истре

Девять детей пострадали в школе в Истре после взрыва хлопушки

Турфирма в Москве обманула клиентов на сумму 10 млн рублей

У грузовика оторвало колесо на МКАД

Грузовик попал в ДТП на МКАД перед съездом в Гольяново

Новости мира: член Демпартии Кори Букер выступил в сенате США с 25-часовой речью

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников

Массовая авария произошла на Новом Арбате в Москве

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы сообщил о пропаже ценных вещей сына

Разбор завалов проходит в Мьянме после землетрясения

Один ребенок находится в больнице после взрыва петарды в школе в Истре. Состояние пациента близко к удовлетворительному, сообщили в Минздраве Московской области.

Ранее в МВД отметили, что помощь медиков в стационаре понадобилась двум девочкам. Уточняется, что на уроке пятиклассник подкинул хлопушку-бомбочку в рюкзак другого ученика. Когда она сработала, по классу разнеслось какое-то химическое вещество. В итоге пострадали девять детей. Всех их осмотрели сотрудники скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика