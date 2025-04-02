Один ребенок находится в больнице после после взрыва петарды в школе в Истре

Один ребенок находится в больнице после взрыва петарды в школе в Истре. Состояние пациента близко к удовлетворительному, сообщили в Минздраве Московской области.

Ранее в МВД отметили, что помощь медиков в стационаре понадобилась двум девочкам. Уточняется, что на уроке пятиклассник подкинул хлопушку-бомбочку в рюкзак другого ученика. Когда она сработала, по классу разнеслось какое-то химическое вещество. В итоге пострадали девять детей. Всех их осмотрели сотрудники скорой помощи.

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