02 апреля, 13:15Происшествия
Девять детей пострадали в школе в Истре после взрыва хлопушки
В школе № 2 в подмосковной Истре девять детей пострадали после взрыва хлопушки. Инцидент произошел во время урока, когда пятиклассник подложил хлопушку-бомбочку в рюкзак другого ученика, в результате чего она сработала.
Одна из девочек была госпитализирована, предположительно, она надышалась токсичными парами, о чем пишут в телеграм-каналах. Вскоре на место происшествия прибыли врачи скорой помощи. На месте нашли остатки устройства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.