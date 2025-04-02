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02 апреля, 13:15

Происшествия

Девять детей пострадали в школе в Истре после взрыва хлопушки

Девять детей пострадали в школе в Истре после взрыва хлопушки

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В школе № 2 в подмосковной Истре девять детей пострадали после взрыва хлопушки. Инцидент произошел во время урока, когда пятиклассник подложил хлопушку-бомбочку в рюкзак другого ученика, в результате чего она сработала.

Одна из девочек была госпитализирована, предположительно, она надышалась токсичными парами, о чем пишут в телеграм-каналах. Вскоре на место происшествия прибыли врачи скорой помощи. На месте нашли остатки устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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