Более 220 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" получили материальную помощь

Свыше 220 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" получили материальную помощь. Среди них – 168 москвичей, 49 жителей других регионов России, а также четыре гражданина других государств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения.

Всего на сегодняшний день за выплатами обратились почти 420 человек. Заявления принимаются семь дней в неделю по адресу улица Краснопрудная, дом 13. Всю необходимую информацию о материальной помощи граждане могут получить в единой справочной службе департамента соцзащиты.

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