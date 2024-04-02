Более 220 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" получили матпомощь

Материальную помощь получили более 220 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

По данным на 2 апреля, за помощью обратились 417 человек, получили выплаты 221 человек. Как уточняется, среди получателей выплат – 168 москвичей, 49 жителей других регионов РФ, а также четыре гражданина других государств.

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