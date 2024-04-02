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02 апреля, 13:45

Происшествия

Новости регионов: вертолет Минобороны Абхазии потерпел крушение

Новости регионов: вертолет Минобороны Абхазии потерпел крушение

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Вертолет Ми-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение. Все три члена экипажа живы, сообщают местные издания со ссылкой на ВВС страны. На место крушения прибыл министр Абхазии по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в двух городах утром 2 апреля. В Елабуге пострадали 12 человек, сообщает ТАСС. В Нижнекамске из-за атаки начался пожар, огонь потушили за 20 минут. Сообщается, что серьезных разрушений нет, работа предприятий также не нарушена. Атаку будет расследовать Следственный комитет России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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