Новости мира: авиация Израиля уничтожила машины гуманитарной организации в секторе Газа

В секторе Газа израильская авиация разбомбила машины гуманитарной организации, которая распределяла продукты питания среди голодающего населения. Известно, что четверо сотрудников организации – граждане Польши, Австралии, Ирландии и Великобритании – погибли. В ЦАХАЛ заявили, что после инцидента начали тщательную проверку.

В Турции оппозиционный политик Мехмет Палаз погиб во время празднования победы своей партии на выборах. Его сторонники собрались на улице перед зданием политического объединения. Часть собравшихся поднялась на второй этаж и вышла на балконы. В итоге один балкон рухнул, пострадали восемь человек, трое получили тяжелые травмы, в том числе Палаз, позже он скончался в больнице.

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