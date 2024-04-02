Заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев "Крокуса" подано в СК РФ

Заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев "Крокус Сити Холла" об оказании небезопасных услуг подано в Следственный комитет РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" и адвоката пострадавших Игоря Трунова.

По его словам, заявление было направлено главе СК России Александру Бастрыкину в 10:00 2 апреля от имени 11 потерпевших, среди которых есть родные погибших и пострадавших при теракте.