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02 апреля, 12:45

Происшествия

Заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев "Крокуса" подано в СК РФ

Заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев "Крокуса" подано в СК РФ

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Заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев "Крокус Сити Холла" об оказании небезопасных услуг подано в Следственный комитет РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" и адвоката пострадавших Игоря Трунова.

По его словам, заявление было направлено главе СК России Александру Бастрыкину в 10:00 2 апреля от имени 11 потерпевших, среди которых есть родные погибших и пострадавших при теракте.

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