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Новости

02 апреля, 12:00

Происшествия

Новости регионов: контрабандист пытался провезти взрывчатку с Украины в РФ в иконах

Новости регионов: контрабандист пытался провезти взрывчатку с Украины в РФ в иконах

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ФСБ РФ перекрыла канал контрабанды взрывчатки с Украины в Москву. Ее везли через страны Евросоюза. Веществом начинили иконы и церковную утварь. По оценкам оперативников, его хватило бы, чтобы взорвать пятиэтажный дом. Остановить контрабандиста удалось на пункте пропуска в Псковской области. Всего у него обнаружили 27 закамуфлированных в иконы самодельных взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатого вещества, детонаторы и фрагменты огнестрельного оружия

Спасателей пришлось вызывать жителям Краснодарского края, в собственной квартире они обнаружили змею. Она спряталась в кладовке и сильно напугала владельцев жилья. Позднее змею выпустили в соседней лесополосе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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