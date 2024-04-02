Новости регионов: контрабандист пытался провезти взрывчатку с Украины в РФ в иконах

ФСБ РФ перекрыла канал контрабанды взрывчатки с Украины в Москву. Ее везли через страны Евросоюза. Веществом начинили иконы и церковную утварь. По оценкам оперативников, его хватило бы, чтобы взорвать пятиэтажный дом. Остановить контрабандиста удалось на пункте пропуска в Псковской области. Всего у него обнаружили 27 закамуфлированных в иконы самодельных взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатого вещества, детонаторы и фрагменты огнестрельного оружия

Спасателей пришлось вызывать жителям Краснодарского края, в собственной квартире они обнаружили змею. Она спряталась в кладовке и сильно напугала владельцев жилья. Позднее змею выпустили в соседней лесополосе.



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