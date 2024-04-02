Новости регионов: беспилотники атаковали предприятия в Татарстане

В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в двух городах утром 2 апреля. В Елабуге пострадали шесть человек, троим потребовалась помощь врачей. В Нижнекамске из-за атаки БПЛА начался пожар, огонь потушили за 20 минут. Сообщается, что серьезных разрушений нет, работа предприятий также не нарушена. Кроме того, в Нижнекамске один дрон смогли перехватить с помощью системы радиоэлектронной борьбы – он должен был атаковать нефтеперерабатывающий завод.

Задержан главный инженер амурской шахты "Пионер", где погибли 13 горняков. Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ. Две недели назад шахтеры попали под завал. В течение этого времени людей пытались спасти, 1 апреля было объявлено о прекращении операции.

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