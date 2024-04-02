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Новости

Новости

02 апреля, 08:00

Происшествия

Новости регионов: дело о ДТП в Ярославской области проконтролирует центральный аппарат СК

Новости регионов: дело о ДТП в Ярославской области проконтролирует центральный аппарат СК

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Дело о столкновении автобуса с поездом в Ярославской области поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. В момент аварии в салоне автобуса находились восемь человек, они погибли. Также пострадал машинист пассажирского состава.

Задержан главный инженер амурской шахты "Пионер", где погибли 13 горняков. Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ. Ранее по тому же делу задержали управляющего директора рудника и двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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