Новости регионов: дело о ДТП в Ярославской области проконтролирует центральный аппарат СК

Дело о столкновении автобуса с поездом в Ярославской области поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. В момент аварии в салоне автобуса находились восемь человек, они погибли. Также пострадал машинист пассажирского состава.

Задержан главный инженер амурской шахты "Пионер", где погибли 13 горняков. Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ. Ранее по тому же делу задержали управляющего директора рудника и двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора.

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