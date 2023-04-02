В Минздраве заявили, что после взрыва в кафе Петербурга госпитализировали 24 человека

В Минздраве заявили, что после взрыва в кафе Санкт-Петербурга госпитализировали 24 человека. Состояние шести пострадавших при взрыве в Петербурге оценивается как тяжелое.

Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, произошел 2 апреля. Взрывчатка находилась у сцены, в результате взрыва военкор погиб.