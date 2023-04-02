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02 апреля, 22:15

Происшествия

Состояние шести пострадавших при взрыве в Петербурге оценивается как тяжелое – Минздрав

Состояние шести пострадавших при взрыве в Петербурге оценивается как тяжелое – Минздрав

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 25 человек

В МВД подтвердили гибель Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге

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Состояние шести пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга оценивается как тяжелое, заявили в пресс-службе Минздрава России. Всего в медицинские учреждения Санкт-Петербурга доставлены 24 человека, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, произошел 2 апреля. Взрывчатка находилась у сцены, в результате взрыва военкор погиб.

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