Состояние шести пострадавших при взрыве в Петербурге оценивается как тяжелое – Минздрав

Состояние шести пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга оценивается как тяжелое, заявили в пресс-службе Минздрава России. Всего в медицинские учреждения Санкт-Петербурга доставлены 24 человека, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, произошел 2 апреля. Взрывчатка находилась у сцены, в результате взрыва военкор погиб.