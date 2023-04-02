02 апреля, 20:45Происшествия
В МВД подтвердили гибель Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге
Посетителей кафе в Санкт-Петербурге проверяют на причастность к взрыву, где погиб один человек и минимум 16 пострадали. По данным очевидцев, в кафе был творческий вечер, на который, по предварительным данным, пронесли взрывное устройство.
В МВД уже подтвердили личность погибшего. Им оказался военный корреспондент и блогер Владлен Татарский. По предварительным данным, взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую подарили блогеру.