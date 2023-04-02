ВСУ обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха"

Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом сообщили в местной администрации.

Есть попадания по жилому дому, а так же локомотивному депо и газовой трубе. В многоэтажке серьезно повреждена крыша, выбиты стекла. Пострадали шесть человек, все – мирные жители. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Идут работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.