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Происшествия

ВСУ обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха"

ВСУ обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха"

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Украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и "Ольха". Об этом сообщили в местной администрации.

Есть попадания по жилому дому, а так же локомотивному депо и газовой трубе. В многоэтажке серьезно повреждена крыша, выбиты стекла. Пострадали шесть человек, все – мирные жители. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Идут работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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