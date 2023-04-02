Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Происшествия

Крупный пожар произошел на горе в центре Сеула

Крупный пожар произошел на горе в центре Сеула

В Мелитополе утром в воскресенье прогремели взрывы

В Забайкальском крае произошел сильный пожар в степи

Участники арктической экспедиции МЧС оказали помощь при реальном ДТП

Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

ДТП с участием большегруза произошло на Липецкой улице

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы БКЛ столичного метро

Новости часа: Собянин рассказал о работе приложения "Московский транспорт"

Новости мира: торнадо возник в штате Арканзас

"Рейд 112": неизвестный напал с ножом на прохожего около дома на Очаковском шоссе

Крупный пожар произошел на горе в центре Сеула. Там воспламенился лесной массив.

Вход на гору сейчас запрещен, спасатели эвакуировали более 120 семей. Также на территории ограничено движение транспорта. К тушению, как сообщают местные СМИ, привлекли уже две пожарные части, это 120 единиц техники и почти 2,5 тысячи человек.

Специалисты уже подсчитали площадь пожара. По размеру это 30 футбольных полей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика