Крупный пожар произошел на горе в центре Сеула. Там воспламенился лесной массив.

Вход на гору сейчас запрещен, спасатели эвакуировали более 120 семей. Также на территории ограничено движение транспорта. К тушению, как сообщают местные СМИ, привлекли уже две пожарные части, это 120 единиц техники и почти 2,5 тысячи человек.

Специалисты уже подсчитали площадь пожара. По размеру это 30 футбольных полей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.