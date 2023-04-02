В Забайкальском крае произошел сильный пожар в степи

Огненные столбы в степи наблюдали жители Забайкалья, возгорание вспыхнуло возле рудника Агабатуй.

Одновременно на одном поле сошлись природный пожар и смерч. Кадры сняли местные жители. До ближайших сел редкое природное явление не добралось, жилые дома не пострадали.

Кроме того, операция по спасению лебедя прошла в Анапе. Птица запуталась в ветках возле АЗС. Одна из сотрудниц пыталась достать пернатого сама, но тот пугался, шипел и пытался клюнуть женщину. Тогда она обратилась в местную газету и местные телеграм-каналы. Практически сразу откликнулись неравнодушные горожане.

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