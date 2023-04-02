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Происшествия

Участники арктической экспедиции МЧС оказали помощь при реальном ДТП

Участники арктической экспедиции МЧС оказали помощь при реальном ДТП

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Участники арктической экспедиции МЧС оказали помощь при реальном ДТП. Водитель не справился с управлением, фуру с грузом в 30 тонн занесло в кювет.

С помощью специальной техники спасатели вытащили застрявший автомобиль. Они также поделились с водителем и пассажиром сухими пайками и питьевой водой.

Арктическая экспедиция длилась 6 дней. За это время участники прошли больше тысячи километров. Они отработали действия при различных происшествиях. В частности, поисковые работы в экстремальных условиях и с помощью георадара, десантирование с самолета, ремонт неисправной техники при низких температурах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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