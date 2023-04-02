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Новости

02 апреля, 22:30

Происшествия

СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге

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Уголовное дело об убийстве возбудили после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Татарского, произошел 2 апреля.

По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и спрятано в статуэтку, которую подарили военкору. Источники также заявляют, что подарок перед вручением осматривали, а Татарский знал девушку, которая преподнесла подарок – она не раз передавала ему открытки на мероприятиях.

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