02 апреля, 22:30Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Татарского при взрыве в Петербурге
Уголовное дело об убийстве возбудили после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
Взрыв в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной, где проходил творческий вечер Татарского, произошел 2 апреля.
По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и спрятано в статуэтку, которую подарили военкору. Источники также заявляют, что подарок перед вручением осматривали, а Татарский знал девушку, которая преподнесла подарок – она не раз передавала ему открытки на мероприятиях.