Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

После стрельбы в Мытищах, в результате которой пострадали три человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

В Москву пришел снегопад. Синоптики говорят, что для марта это нормальное явление. По климату он считается еще зимним месяцем. По прогнозам, ближайшие дни тоже будут пасмурными, ожидается мокрый снег. Но уже во второй половине недели в Москве потеплеет до плюс 7 градусов.

В Дмитровском районе Москвы появилась новая вертолетная площадка. Как рассказал Сергей Собянин, она расположена на территории больницы Вересаева и полностью готова к работе в круглосуточном режиме.

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