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Новости

02 марта, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 марта

Три человека пострадали после стрельбы в подмосковных Мытищах

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано

Пламя от природных пожаров перекрыло движение по трассе в Приморье

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в торговом центре в Мытищах

Причиной конфликта в торговом центре в Мытищах мог стать конфликт с охраной

Стрельба произошла в торговом центре в подмосковных Мытищах

Новости регионов: природные пожары в Приморье не угрожают населенным пунктам

Новости мира: "огненный водопад" в Калифорнии восхитил пользователей социальных сетей

Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса Red Wings

После стрельбы в Мытищах, в результате которой пострадали три человека, Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве.

В Москву пришел снегопад. Синоптики говорят, что для марта это нормальное явление. По климату он считается еще зимним месяцем. По прогнозам, ближайшие дни тоже будут пасмурными, ожидается мокрый снег. Но уже во второй половине недели в Москве потеплеет до плюс 7 градусов.

В Дмитровском районе Москвы появилась новая вертолетная площадка. Как рассказал Сергей Собянин, она расположена на территории больницы Вересаева и полностью готова к работе в круглосуточном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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