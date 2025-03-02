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02 марта, 18:15

Происшествия

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в торговом центре в Мытищах

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в торговом центре в Мытищах

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Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в торговом центре в Мытищах. По данным пресс-службы Подмосковного главка, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных в Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы.

На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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