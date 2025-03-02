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02 марта, 16:30

Происшествия

Новости регионов: природные пожары в Приморье не угрожают населенным пунктам

Новости регионов: природные пожары в Приморье не угрожают населенным пунктам

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Природные пожары в Приморье не угрожают населенным пунктам, заявили в правительстве региона. За сутки зафиксировали 16 возгораний, 8 из них действующие. Площадь составляет более 20 гектаров. Наиболее крупные возгорания растительности зафиксированы в Ханкайском округе у населенных пунктов Комиссарово и Пархоменко.

Пострадавшего от нападения собак в Сочи мальчика доставили в Москву. Он находится на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивают как стабильно тяжелое, сообщили в Российской детской клинической больнице. Столичные врачи рассказали, что у мальчика обширная рвано-укушенная рана лица и бедра. На ребенка набросились две домашние собаки. Это случилось в поселке Лесное недалеко от Красной поляны. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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